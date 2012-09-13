В этом году на российских водоемах погибли более 4,2 тыс.человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году на водоемах России погибли 4250 человек, это на 930 меньше, чем за летний период 2011 года, сообщил замначальника Управления государственной инспекции по маломерным судам ГИМС МЧС РФ Николай Крючек.

По его данным, только полпроцента от общего числа погибших отдыхали в тех пляжных зонах, где была организована безопасность купания.

"В это лето только 15 человек утонули на пляжах. В основном, люди тонут в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных для купания местах", - уточнил Крючек.

За прошедшее лето в стране зарегистрировано 17 инцидентов, связанных с маломерными судами. В результате этих происшествий погибли 14 человек. Сейчас на учете в ведомстве состоят более 1,5 млн маломерных судов, из которых около 80% - моторные лодки различного класса, передает ИТАР-ТАСС.

Добавим, для безопасности горожан на водоемах Москвы на всех спасательных катерах установят камеры видеонаблюдения, а беспилотные летательные аппараты будут патрулировать городские водоемы.