МЧС предупреждает о возможности ЧП из-за сильного ветра в Москве

ИТАР-ТАСС

Сильный порывистый ветер ожидается в Москве в понедельник, 13 августа передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по столице.

В течение суток прогнозируются локальные грозы, порывы ветра до 12-17 м/с. В связи с этим возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций.

При сильном ветре спасатели рекомендуют плотно закрыть окна, не находиться вблизи деревьев, не парковать автотранспорт рядом с деревьями и рекламными щитами.

В случае необходимости рекомендуется звонить в экстренные службы города.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура составит 24 градуса тепла.