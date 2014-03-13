Паводок в Москве может начаться в конце марта

Фото: ИТАР-ТАСС

По прогнозам МЧС вскрытие ледяных покровов на реках Москвы и паводок придут в столицу на две недели раньше обычного, сообщил начальник московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

"Однозначно, мы прогнозируем вскрытие ледяного покрова, некоторые паводковые явления и пропуск паводковых вод через гидросистему объектов Москвы на две недели раньше сроков", - рассказал РИА Новости Василий Марьян.

Обычно паводок начинается в первой или второй половине апреля. В 2014 году, по прогнозам, паводок ожидается в конце марта.

По его словам, никаких "катастрофических" явлений, связанных с паводками водами, не ожидается. Однако дежурные силы и средства, в том числе московской городской спасательной службы на водных объектах, приведены в состояние повышенной готовности.

Обеспечивать безопасность в столичном регионе будут 370 оперативно работающих спасателей на воде, 23 поисково-спасательные станции, 16 судов на воздушной подушке, 42 моторных и немоторных плавсредства, 82 комплекта водолазного снаряжения и 23 комплекта спасения.

Кроме того, на территории Троицкого и Новомосковского округа будет проводиться постоянный мониторинг водных объектов.