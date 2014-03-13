Машина с уникальной системой пожаротушения "Кобра" появится в МЧС

Фото: moscow.mchs.ru

В московском главке МЧС ставится на вооружение новый пожарный автомобиль с уникальной системой пожаротушения "Кобра", не имеющая аналогов в России, сообщает пресс-служба ведомства.

"Кобра" позволяет пожарным подавать воду в горящее помещение, не подвергаясь риску попасть под выброс пламени. Проткнув специальным наконечником дверь или стену, спасатель-пожарный подает воду, не заходя в само помещение. При этом в подаваемую воду примешаны мельчайшие абразивные частицы, что позволяет прокалывать практически любые материалы, в том числе металлические двери, а если понадобится, то и каменные стены. Сама водяная струя, которая не вносит в зону горения дополнительный кислород, используется в качестве режущего инструмента.

Другая особенность системы пожаротушения в том, что она подает тонкораспыленную струю воды. Мельчайшие капельки забирают жар, и в помещении с возгоранием обеспечивается очень быстрое падение температур и снижается скорость распространения пожара.

В настоящее время автомобиль с "Коброй" ставится на вооружение в 202 пожарно-спасательный отряд московского главка МЧС.