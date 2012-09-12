Пожар на стадионе в Солнечногорске локализован

Фото: ИТАР-ТАСС

Днем 12 сентября произошел пожар на стадионе в подмосковном городе Солнечногорск.

Сообщение о возгорании в здании стадиона "Вымпел" по улице Крупской поступило в 14.37, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

На месте пожара работало 5 автоцистерн и два вертолета. Огонь распространился на площади около 1 тысячи квадратных метров, передает "Интерфакс".

Локализовать открытое горение удалось в 16.00, ситуация была взята под контроль. Во время пожара людей внутри стадиона не было.