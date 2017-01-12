Почти 240 купелей оборудуют к Крещению в Подмосковье

Фото: ТАСС/Виктор Березкин
Почти 240 купелей оборудуют к празднику Крещения Господня в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Все купели и иордани оборудуют местами обогрева, безопасными подходами и спусками, также рядом организуют точки с горячими напитками.
Возле каждой купели будут дежурить спасатели, фельдшеры скорой помощи и полицейские.
В МЧС также напомнили о соблюдении правил безопасности во время крещенских купаний. Нужно заранее приготовить теплую одежду и нескользящую обувь. Окунаться желательно только в специально оборудованных купелях и запрещено заходить в воду после употребления алкоголя. Не рекомендуется находиться в воде более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма.
Ожидается, что столичные купели посетят около 117 тысяч человек. Полный список мест, оборудованных для купания, можно посмотреть на сайте столичного МЧС России.