Почти 240 купелей оборудуют к Крещению в Подмосковье

Фото: ТАСС/Виктор Березкин

Почти 240 купелей оборудуют к празднику Крещения Господня в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Все купели и иордани оборудуют местами обогрева, безопасными подходами и спусками, также рядом организуют точки с горячими напитками.

Возле каждой купели будут дежурить спасатели, фельдшеры скорой помощи и полицейские.

В МЧС также напомнили о соблюдении правил безопасности во время крещенских купаний. Нужно заранее приготовить теплую одежду и нескользящую обувь. Окунаться желательно только в специально оборудованных купелях и запрещено заходить в воду после употребления алкоголя. Не рекомендуется находиться в воде более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма.