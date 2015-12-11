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11 декабря 2015, 02:03

Пожар на Тушинском машиностроительном заводе потушен

МЧС пожары чп

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Пожар на территории Тушинского машиностроительного завода на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"В 01:36 пожар на складе бытовой химии на территории завода ликвидирован. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

На полную ликвидацию пламени ушло пять часов. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по проливке и разборке обрушившихся конструкций сгоревшего здания. В дальнейшем эксперты пожарной лаборатории установят причину и очаг возгорания.

Отметим, что пожар на территории машиностроительного завода в Тушине стал крупнейшим в столице за последние 25 лет.

"Вечер": Внутри горящего ангара взрываются емкости с краской и газом

Пожар по адресу: улица Новопоселковая дом 6, корпус 40 начался в четверг около 21.00. На территории ТМЗ загорелся один из ангаров. Площадь возгорания составляет 15 тысяч квадратных метров (для сравнения, площадь футбольного поля – порядка 7,1 тысячи квадратных метра). У здания частично обрушилась кровля и стены. Также сообщалось о том, что огонь перекинулся на два соседних пятиэтажных здания.

Сначала возгоранию был присвоен второй ранг сложности, потом его повысили до четвертого из пяти возможных, а затем снова снизили до второго.

На борьбу с огнем были привлечены около 50 боевых расчетов, всего более 140 пожарных.

"Вечер": Пожар на Тушинском заводе стал крупнейшим за четверть века

Очевидец пожара в прямом эфире телеканала "Москва 24" рассказал о первых минутах после возгорания.

"Сначала было большое задымление, потом начали сыпаться искры, подъехали пожарные. Мы поняли, что горит этот огромный ангар, он изнутри, я знаю, обит каким-то шумоизоляционным материалом, видимо, этот материал загорелся, стены и потолок", – пояснил мужчина.

По словам другого очевидца, пожар произошел в 4-м цехе, где ранее собирался орбитальный корабль "Буран". Сейчас завод не функционирует и большая часть помещений сдается в аренду.

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Сюжет: Пожар на Тушинском машиностроительном заводе

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