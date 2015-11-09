Учеников школы на юге столицы эвакуировали из-за короткого замыкания

Фото: ТАСС/ Александр Саверкин

В школе № 1245 на Кировоградской 42/2 произошло замыкание в электрощитовой. Учеников эвакуировали, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России.

"Было замыкание без горения, но сейчас уже все в порядке", – сказал собеседник.

По его словам, электрощитовая находится в подвале школы. Возгорания не произошло, однако образовалось небольшое задымление. Из-за этого из здания эвакуировали около 180 человек. Пострадавших нет.

Напомним, в пятницу на севере Москвы произошел пожар в жилом доме, пострадал один человек. 6 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Куусинена, дом 15.

Выяснилось, что горел приквартирный холл на 4 этаже. Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Менее через час после сообщения о пожаре, огонь был ликвидирован, с верхних этажей спасли 15 человек. В результате пожара пострадал один человек.