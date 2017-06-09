Склады вспыхнули у площади Киевского вокзала в Москве

Складские помещения горят рядом с Киевским вокзалом в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло в двухэтажном здании склада по адресу: Киевская улица, дом 7. Сейчас на месте работают пожарные и спасатели. Они проверяют, нет ли в здании людей. По данным МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Из-за пожара в районе Киевского вокзала наблюдается сильное задымление. Из соседнего здания эвакуируют людей. В районе пожара проводятся замеры воздуха. Отмечается, что на данный момент допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.