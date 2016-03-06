Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире на улице Академика Павлова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московские спасатели ликвидировали пожар в жилой квартире по адресу улица Академика Павлова, дом 8. Об этом сообщает Агентство "Москва"со ссылкой на пресс-службу ЦУКС МЧС Москвы.

Пожар произошел в квартире на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. В ходе тушения пожара из-за сильного задымления с нескольких этажей выше были эвакуированы семь человек, один человек спасен из загоревшейся квартиры.

В результате пожара пострадали восемь человек, двое из них обратились за медицинской помощью.