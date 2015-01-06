МЧС России продолжает поиски разбившегося в Индонезии лайнера

Российские спасатели продолжают поиски разбившегося аэробуса AirAsia

Водолазы МЧС России продолжают поиски разбившегося в Индонезии аэробуса, передает телеканал "Москва 24".

Они совершили уже шесть погружений в районе возможного нахождения обломков. Российские спасатели работают совместно с коллегами из Индонезии и других стран. Для поисков они используют подводный телеуправляемый аппарат "Фалькон".

"Сегодня водолазы и оборудование "Фалькон" находятся на спасательном буксире "Оникс" в зоне поисково-спасательных работ. На оснащении есть соответствующее оборудование. Кроме того, имеются телерадиоуправляемый подводный аппарат, который предназначен для поиска и идентификации объектов на глубинах до трехсот метров", - пояснил главный военный эксперт МЧС России Эдуард Чижиков.

Ранее индонезийский военный корабль, участвующий в поисковой операции, уже обнаружил хвостовую часть самолета. По словам капитана корабля, сам авиалайнер находится на глубине 29 метров. При этом судьба черных ящиков аэробуса пока остается неизвестной.

Напомним, Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы.