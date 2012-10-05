Спасатели МЧС России и пожарная охрана

Единый телефон пожарных и спасателей города Москвы:

• МТС-010

• Билайн и Мегафон – 112

• Скайлинк: 01

Другие службы:

• Пожарные и спасатели 01 МГПС (Московская городская поисково-спасательная служба) 917-2595, 917-2583

• МЧС России, оперативный дежурный 926-3738, 926-3739

• Служба спасения все виды оказания помощи 937-9911

• городская спасательная служба при МЧС 164-3332

• Проведение спасательных операций особого риска. 339 – 76 -88

• Центр управления кризисных ситуаций Москвы 995-9999

• экстренное открытие замков дверей квартир, гаражей, машин, сейфов 799-8888

При вызове спасателей и пожарной охраны необходимо точно назвать адрес и причину, а также количество пострадавших – диспетчеры тогда могут вызвать к месту ЧП нужное количество карет скорой медицинской помощи.