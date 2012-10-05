Спасатели МЧС России и пожарная охрана

Единый телефон пожарных и спасателей города Москвы:
• МТС-010
• Билайн и Мегафон – 112
• Скайлинк: 01
Другие службы:
• Пожарные и спасатели 01 МГПС (Московская городская поисково-спасательная служба) 917-2595, 917-2583
• МЧС России, оперативный дежурный 926-3738, 926-3739
• Служба спасения все виды оказания помощи 937-9911
• городская спасательная служба при МЧС 164-3332
• Проведение спасательных операций особого риска. 339 – 76 -88
• Центр управления кризисных ситуаций Москвы 995-9999
• экстренное открытие замков дверей квартир, гаражей, машин, сейфов 799-8888
При вызове спасателей и пожарной охраны необходимо точно назвать адрес и причину, а также количество пострадавших – диспетчеры тогда могут вызвать к месту ЧП нужное количество карет скорой медицинской помощи.