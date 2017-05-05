Крупный пожар вспыхнул в выселенном доме в центре Москвы

Сильный пожар вспыхнул в выселенном доме в центре столицы. Ему присвоили второй, повышенный ранг сложности, а затем – третий, передает телеканал "Москва 24".

По словам сотрудников МЧС, ЧП произошло в доме № 19 в Лубянском проезде. Площадь, которую охватил огонь, достигла 3 тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщается в официальном Twitter Московского транспорта, в связи с проведением мероприятий по тушению пожара пришлось ограничить движение по Лубянскому проезду. В настоящее время проезд автомобилей возможен только по одной полосе. Объехать данный участок можно по Бульварному кольцу. Автомобилистов просят на время отказаться от поездок в район Лубянки.

Помимо этого с увеличенными интервалами осуществляется движение наземного пассажирского транспорта.

"Я по набережной Гончарной ехала, там очень сильный дым черный, прямо перед Котельнической высоткой. Со стороны набережных ничего толком не видно, кроме столба дыма, пожарных тоже не видно было", – рассказала в эфире телеканала "Москва 24" очевидец пожара Виктория Волкова.

