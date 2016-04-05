На юге Москвы сгорело кафе

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На юге Москвы загорелось одноэтажное здание кафе площадью 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о пожаре по адресу: улица Мусы Джалиля, дом 20, поступила в 17:57. Уже спустя пять минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В 18 часов 53 минуты пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Из-за пожара произошло частичное обрушение крыши здания.

На улице Мусы Джалиля в Москве горит одноэтажное здание кафе

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, произошел сильный пожар в строении, где располагается имущественный департамент Минобороны. Пожару, который тушили более девяти часов, был присвоен наивысший уровень сложности.

В ликвидации огня принимали участие около 200 сотрудников экстренных служб и порядка 70 единиц пожароспасательной техники. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи метров.