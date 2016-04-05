Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05 апреля 2016, 19:05

На юге Москвы сгорело кафе

МЧС ЧП кафе пожар возгорание

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На юге Москвы загорелось одноэтажное здание кафе площадью 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о пожаре по адресу: улица Мусы Джалиля, дом 20, поступила в 17:57. Уже спустя пять минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В 18 часов 53 минуты пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Из-за пожара произошло частичное обрушение крыши здания.

На улице Мусы Джалиля в Москве горит одноэтажное здание кафе

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, произошел сильный пожар в строении, где располагается имущественный департамент Минобороны. Пожару, который тушили более девяти часов, был присвоен наивысший уровень сложности.

В ликвидации огня принимали участие около 200 сотрудников экстренных служб и порядка 70 единиц пожароспасательной техники. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи метров.

Сайты по теме

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать