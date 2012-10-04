Полиция ищет людей под завалами двухэтажки в Сергиевом Посаде

Фото: 50.mchs.gov.ru

Сообщение о хлопке бытового газа в Сергиевом Посаде поступило спасателям около 11.00 4 октября. ЧП произошло в двухэтажном кирпичном жилом доме.

По предварительным данным, хлопок газа без последующего горения произошел на первом этаже. В результате обрушилась стена с торца дома, выбиты стекла, четыре квартиры разрушены полностью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья, пострадала женщина, личность которой устанавливается. Ее госпитализировали в центральную районную больницу Сергиева Посада.

В ГУ МВД по Московской области уточнили, что жильцы второго подъезда обрушившегося дома были эвакуированы. В настоящее время полиция опрашивает их, выясняя, не остаются ли люди под завалами.