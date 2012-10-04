Гражданской обороне России исполняется 80 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

В России отмечают 80-летие со дня образования системы гражданской обороны. 4 октября в 6.00 во всех регионах страны началась тренировка по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций, характерных для каждого из них.

Москвичи в четверг смогут познакомиться с историей развития гражданской обороны, способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мероприятия, посвященные празднику пройдут в каждом округе.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, гости праздника смогут почувствовать себя в роли спасателя или огнеборца, примерить на себе профессиональную экипировку. В большинстве подразделений ведомства пройдут "дни открытых дверей", а на объектах гражданской обороны будут проведены показательные занятия. Традиционно, на всех площадках будут работать "Полевые солдатские кухни".

В Подмосковье спасатели проведут тренировку на базе учебно-методического центра "Звенигород". Она пройдет в два этапа: на первом отрабатываются вопросы оповещения и сбора чиновников, на втором - предупреждение и ликвидация ЧС, а также первоочередные мероприятия по гражданкой обороне подразделений федеральной противопожарной и аварийно-спасательных служб.

Для жителей Московской области пройдут показательные занятия, дни открытых дверей и будут развернуты пункты питания, сообщает ГУ МЧС Подмосковья.