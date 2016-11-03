Форма поиска по сайту

03 ноября 2016, 08:59

Электричка из Фрязина врезалась в КамАЗ на переезде в Подмосковье

Электропоезд Фрязино – Москва врезался в КамАЗ на железнодорожном переезде в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел около семи утра на перегоне "Зеленый Бор – Болшево". После столкновения железнодорожный состав и грузовой автомобиль получили незначительные повреждения.

В МЧС отметили, что схода с рельс вагонов не последовало. На месте ЧП розлива топлива нет. Движение автотранспорта через переезд не перекрыто.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако возможны задержки поездов, добавили в ведомстве.

