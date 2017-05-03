Дальний Восток охватили природные пожары

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Сухая, теплая и ветреная погода привела к тому, что на Дальнем Востоке России горит более двух тысяч гектаров тайги, сообщили в Дальневосточном региональном центре (ДВРЦ) МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что за сутки в регионе площадь пожаров увеличилась в шесть раз. Большинство возгораний – 41, зарегистрировано в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской областях, а также в Магадане.

Спасатели говорят, что в ближайшие двое суток из-за повышения дневных температур воздуха до 30 градусов тепла и отсутствия дождей ситуация может стать критической.