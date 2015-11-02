Тела погибших в авиакатастрофе в Египте доставлены в Санкт-Петербург

Борт МЧС, который доставил из Египта тела погибших в авиакатастрофе пассажиров борта рейса Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково, сообщает телеканал "Москва 24".
Как уточнил начальник пресс-службы управления МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков, следующий борт с телами погибших может прибыть в "Пулково" в понедельник вечером.
Процедура опознания погибших будет проводиться в морге на Шафировском проспекте. Там уже организованы все необходимые условия для проведения полномасштабных работ.
К данной работе будут привлечены судмедэксперты северной столицы, а также из других регионов Северо-Запада России. Для удобства близких и родственников погибших, оформление и выдача необходимых документов также будет организована непосредственно на территории петербургского крематория.
Кроме того, утром в понедельник заявления от родственников начнет принимать филиал страховой компании "Ингосстрах" в Петербурге.
Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.