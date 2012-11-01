МЧС России доставит на Кубу 30 тонн гуманитарной помощи

Из Москвы на Кубу отправили 30 тонн гуманитарной помощи

Россия поможет Кубе – из столичного аэропорта Раменское вылетел самолет МЧС с гуманитарной помощью для острова Свободы.

На борту Ил-76 находится 32 тонны груза: продукты, средства первой необходимости и стройматериалы.

На Кубе из-за урагана "Сэнди" погибли 11 человек. Помимо России, острову Свободы поможет Боливия – власти направят 120 тонн продовольствия и воды пострадавшей республике.

Супершторм "Сэнди" зародился в Карибском море 22 октября. Он прошел через Ямайку, Кубу, и 29 октября обрушился на США: пострадали Нью-Йорк, Вашингтон и Филадельфия. От удара стихии пострадали 118 человек, американской экономике нанесен ущерб в 20 миллиардов долларов.