На севере Москвы на рынке произошел пожар площадью 600 кв. метров

На Кронштадском бульваре загорелись торговые павильоны

На территории рынка на севере столицы произошел пожар. Горели торговые ряды, а площадь возгорания составила 600 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС Москвы.

Сообщение о пожаре на рынке на Кронштадтском бульваре в доме №7б поступило в ведомство в 3:52. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 4:00. Позже возгорание было локализовано и ликвидировано.

Уточняется, что пострадавших в этом происшествии нет.

Отмечается, что в тушении пожара принимали участие 19 пожарных расчетов.