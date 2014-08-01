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ЧП

01 августа 2014, 04:51

На севере Москвы на рынке произошел пожар площадью 600 кв. метров

МЧС пожары рынки пожарные возгорания крупные пожары торговые ряды чп

На Кронштадском бульваре загорелись торговые павильоны

На территории рынка на севере столицы произошел пожар. Горели торговые ряды, а площадь возгорания составила 600 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС Москвы.

Сообщение о пожаре на рынке на Кронштадтском бульваре в доме №7б поступило в ведомство в 3:52. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 4:00. Позже возгорание было локализовано и ликвидировано.

Уточняется, что пострадавших в этом происшествии нет.

Отмечается, что в тушении пожара принимали участие 19 пожарных расчетов.

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