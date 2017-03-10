Первые реверсивные турникеты заработали на двух станциях МЦК

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Первые реверсивные турникеты заработали на станциях МЦК "Лихоборы" и "Окружная". В утренние часы пик большинство турникетов работают на вход, а в вечерние – на выход, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь с 07:30 до 10:30 большинство турникетов в линейке работают на вход, а с 17:30 до 20:30 – на выход. Их переключают сотрудники на станциях в ручном режиме. Если такая система окажется успешной, реверсивные турникеты будут работать и на других станциях МЦК.

Станции "Лихоборы" и "Окружная" являются пересадочными на станции МЖД. С вводом зимнего расписания почти все пригородные поезда стали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК, и сейчас около 40 процентов пассажиров "Окружной" и "Лихобор" – с пригородных электричек.

С момента запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу прошло полгода. За это время магистралью воспользовались около 40 миллионов человек, а число пассажиров за сутки превышает 300 тысяч. О новом транспортном кольце столице и о планах на будущее – читайте в материале m24.ru

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/398]Как правильно пользоваться МЦК[/URLEXTERNAL]