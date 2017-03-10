Первые реверсивные турникеты заработали на двух станциях МЦК

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Первые реверсивные турникеты заработали на станциях МЦК "Лихоборы" и "Окружная". В утренние часы пик большинство турникетов работают на вход, а в вечерние – на выход, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Теперь с 07:30 до 10:30 большинство турникетов в линейке работают на вход, а с 17:30 до 20:30 – на выход. Их переключают сотрудники на станциях в ручном режиме. Если такая система окажется успешной, реверсивные турникеты будут работать и на других станциях МЦК.
Станции "Лихоборы" и "Окружная" являются пересадочными на станции МЖД. С вводом зимнего расписания почти все пригородные поезда стали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК, и сейчас около 40 процентов пассажиров "Окружной" и "Лихобор" – с пригородных электричек.