Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2017, 15:50

Наука

МАК заявил об исправности систем разбившегося под Бишкеком Boeing

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расследование обстоятельств крушения грузового Boeing под Бишкеком, передает телеканал "Москва 24".

Глава комитета Леонид Каширский заявил, что все системы самолета работали штатно. Кроме того, комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сообщений о неисправностях обнаружено не было.

Каширский уточнил, что среди грузов, которые перевозил лайнер, взрывчатых и других опасных веществ не было, так что версия о взрыве на борту самолета не подтвердилась.

Промежуточный отчет о причинах авиакатастрофы уже готов и в ближайшие дни его отправят производителю самолета (США), а также представителям страны-эксплуатанта (Турция). На его изучение и предоставление комментариев у стран уйдет около двух месяцев.

Утром 16 января грузовой Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку в аэропорту "Манас" вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на дачный поселок.

[html][/html]
В результате аварии погибли 34 местных жителя и четыре члена экипажа. Более десяти пострадавших остаются в больницах. Кроме того, разрушено 23 одноэтажных жилых дома.

Обнаруженные бортовые самописцы были отправлены в Москву на расшифровку.

МАК чп жизнь в мире авиа и аэропорты авиакатастрофа

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика