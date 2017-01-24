МАК заявил об исправности систем разбившегося под Бишкеком Boeing

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расследование обстоятельств крушения грузового Boeing под Бишкеком, передает телеканал "Москва 24".

Глава комитета Леонид Каширский заявил, что все системы самолета работали штатно. Кроме того, комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сообщений о неисправностях обнаружено не было.

Каширский уточнил, что среди грузов, которые перевозил лайнер, взрывчатых и других опасных веществ не было, так что версия о взрыве на борту самолета не подтвердилась.

Промежуточный отчет о причинах авиакатастрофы уже готов и в ближайшие дни его отправят производителю самолета (США), а также представителям страны-эксплуатанта (Турция). На его изучение и предоставление комментариев у стран уйдет около двух месяцев.