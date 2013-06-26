На пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы сносят ТЦ

На Волгоградском проспекте демонтируют торговый центр

На пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы продолжается снос торгового центра "Несси". Предполагается, что он является причиной ежедневного коллапса на перекрестке.

На месте магазина построят эстакаду.

Работы по демонтажу были начаты накануне по решению Арбитражного суда Москвы, который признал эту постройку неправомерной.

Торговый центр занимает площадь 650 квадратных метров и находится в 25 метрах от метро "Текстильщики", отмечает пресс-служба префектуры Юго-Восточного округа

"Перекресток Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, на котором был самовольно возведен торговый центр, – это один из самых сложных перекрестков ЮВАО. Торговый центр значительно ухудшал дорожную ситуацию в этом районе", - сообщили в Управлении строительства и реконструкции префектуры ЮВАО города Москвы.

Водители, постоянно проезжающие перекресток, поддерживают инициативу властей. По их мнению, дорога требует расширения и снос одного из торговых центров, действующих на пересечении Люблинской улицы и Волгоградского проспекта, может значительно улучшить ситуацию.

Отметим, что накануне был освобожден первый этаж здания, сняты окна, и начаты работы по освобождению второго этажа. Демонтаж продолжался до 22.00.