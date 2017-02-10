Пострадавшая от падения фонарного столба пенсионерка госпитализирована

Пострадавшая от падения фонарного столба 75-летняя пенсионерка госпитализирована, сообщает телеканал "Москва 24". По словам медиков, она находится в состоянии средней тяжести.
ЧП произошло в подмосковных Люберцах – рабочие пилили деревья возле одного из домов на Октябрьском проспекте, в результате чего повалили опору освещения. Столб упал на женщину. Очевидцы рассказали, что коммунальщики даже не вызвали скорую, а просто сбежали.
В данный момент следователи проводят проверку по факту случившегося.