Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" прекратила свое существование

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Белорусская панк-рок группа "Ляпис Трубецкой" прекратила свое существование. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере группы.

"Что будет дальше с участниками коллектива - вы узнаете уже завтра. Все к лучшему!", - отмечается в сообщении.

Напомним, лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок объявил о роспуске группы еще в марте этого года. В частности, в заявлении Михалок говорил, что 25-летний юбилей группы "это очень пошло, это низко".

В Live Music Hall прошел концерт группы "Ляпис Трубецкой"

А 22 августа в "Главclub" в рамках прощального мини-тура "Клоуна нет" состоялся последний российский концерт группы. Музыканты исполнили композиции с пластинки "Матрешка", которая вышла 1 марта, а также всем известные хиты.