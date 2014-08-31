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Новости культурного мира

31 августа 2014, 19:33

Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" прекратила свое существование

Ляпис Трубецкой панк-рок Сергей Михалок

Фото: m24.ru

Белорусская панк-рок группа "Ляпис Трубецкой" прекратила свое существование. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере группы.

"Что будет дальше с участниками коллектива - вы узнаете уже завтра. Все к лучшему!", - отмечается в сообщении.

Напомним, лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок объявил о роспуске группы еще в марте этого года. В частности, в заявлении Михалок говорил, что 25-летний юбилей группы "это очень пошло, это низко".

В Live Music Hall прошел концерт группы "Ляпис Трубецкой"

А 22 августа в "Главclub" в рамках прощального мини-тура "Клоуна нет" состоялся последний российский концерт группы. Музыканты исполнили композиции с пластинки "Матрешка", которая вышла 1 марта, а также всем известные хиты.

История вопроса

"Ляпис Трубецкой" - белорусская панк-рок-группа, основанная в сентябре 1989 года. Коллектив назван в честь комического героя романа Ильфа и Петрова "12 стульев" - поэта Никифора Ляписа, печатавшегося под псевдонимом Трубецкой.

Свой первый концерт группа дала в Минске на фестивале "Тры колеры". Лидером коллектива был студент Белорусского института культуры Сергей Михалок.

За время своего существования группа "Ляпис Трубецкой" стала лауреатом таких премий, как RAMP, "Рок-коронация», "Чартова дюжина", "Степной волк", ZD Awards и Ultra-Music Awards.

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