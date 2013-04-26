Форма поиска по сайту

26 апреля 2013, 12:30

Почти 700 спортивных мероприятий пройдут в Москве в майские праздники

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 700 спортивных мероприятий состоится в Москве в дни майских праздников. Планируется, что в них примут участие около 100 тысяч человек.

"Мы планируем провести 697 спортивных соревнований. Более 500 из них будут районных, 127 - окружными, 36 - городскими и 10 - центральными", - заявил в эфире телеканала "Москва 24" глава департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев.

Чиновник отметил, что больше всего будет соревнований по бегу и катанию на велосипедах. Всего в мероприятиях должны принять участие около 100 тысяч человек, добавил Воробьев.

Программу соревнований в майские праздники откроет День открытых дверей в Лужниках 1-2 мая.

"Любой желающий может бесплатно поиграть в мини-футбол, стритбол, пейнтбол, заняться паркуром, покататься на роликах и даже посетить бассейн. Туда будут допускаться люди, имеющие медицинскую справку", - сказал Воробьев.

На входе в Лужники каждому посетителю будут выдавать план-карту со списком всех мероприятий.

Кроме спортивных игр любителей рэп-музыки порадуют концертом, в котором примут участие Каста, Guf и другие известные исполнители.

"С 1 по 7 мая в Лужниках мы проведем XIII международные спортивные игры для детей городов-героев. Сначала пройдет спектакль, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне, а затем состоятся сами игры в два этапа", - сообщил Воробьев.

Также 2 мая пройдет весенняя легкоатлетическая эстафета, которую будет проводить президент федерации легкой атлетики Светлана Мастеркова.

