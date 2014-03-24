В "Лужниках" появятся VIP-ярус и натуральный газон

Сергей Кузнецов - о реконструкции стадиона "Лужники"

На стадионе "Лужники" планируют модернизировать систему естественной вентиляции. Таким образом после реконструкции здесь можно будет постелить натуральный газон, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Сейчас мы разрабатываем систему естественной вентиляции, чтобы иметь возможность класть здесь натуральный газон, а не искусственный", - отметил Сергей Кузнецов.

По его словам, внутренний облик стадиона "Лужники" изменится полностью, а вот снаружи спортивный объект ожидает "очень нежная реконструкция, с освежением дизайна". Он отметил, что большим достижением стало сохранение исторических габаритов стадиона: кровли, стен и отметки поля.

"Трибуны будут примыкать к полю, как на чисто футбольном стадионе. Появится дополнительный ярус - кольцо по всему периметру. Здесь будет порядка 100 так называемых скай-боксов (VIP-ложа на стадионе выше трибун - ред.). Все требования, касающиеся размещения журналистов, инвалидов, будут учтены", - подчеркнул главный архитектор.

Спортивная арена "Лужники" готовится принять ЧМ по футболу

Сергей Кузнецов добавил, что, согласно техническому заданию, на стадионе будет предусмотрена возможность размещения беговых дорожек, хотя существующие будут разобраны.

"Надо будет по временной схеме поднять отметку поля, чтобы уместился круг с беговыми дорожками. То есть если будет принято решение о проведении крупных соревнований, то "Лужники" можно будет переоборудовать под легкую атлетику", - пояснил Кузнецов.

Также по внутреннему периметру будет увеличена кровля, чтобы "прикрыть" трибуны, примыкающие к полю. Однако полностью закрывать стадион не планируется.

"Сейчас ведутся переговоры по консалтинговому сопровождению с компанией, которая эксплуатирует Уэмбли (футбольный стадион в Лондоне - ред.). В первую очередь, это эксплуатация на период после проведения ЧМ-2018", - рассказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что такой большой стадион должен быть в состоянии зарабатывать если не 100 процентов бюджета, то хотя бы значительный процент. "У Уэмбли в этом плане очень хороший опыт. Мы хотим превратить "Лужники" в объект, который насыщен не только футбольными событиями, но и прочими мероприятиями, которые позволят поддерживать стадиону самого себя с точки зрения экономики", - сообщил чиновник.

Напомним, что в ноябре столичные власти объявили открытый конкурс на определение управляющей компании по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники". Конкурс выиграл Мосинжпроект, снизив при этом стартовую стоимость работ на 5 процентов.

Согласно проекту, стадион будет вмещать 81 тысячу болельщиков. 300 мест предусмотрено для людей с ограниченными возможностями.

Сдать стадион в эксплуатацию планируется в мае 2017 года, чтобы летом уже можно было проводить там тестовые соревнования.