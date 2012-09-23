"Спартак" победил "Ростов" в 9-м туре чемпионата России

Фото: сайт ФК "Спартак"

Московский "Спартак" победил "Ростов" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Лужники", закончилась со счетом 3:1.



Посмотреть игру пришли 18 тысяч болельщиков, сообщается на сайте футбольного клуба "Спартак".

В первые минуты матча гости имели некоторое преимущество. Однако забили первыми москвичи - отличился Эммануэль Эменике, поразивший ворота ростовчан прекрасным дальним ударом

На 64-й минуте Ари, заменивший травмированного Хосе Хурадо, забил "Ростову" после розыгрыша стандартного положения – 2:0.

Ещё через семь минут Эменике оформил дубль, замкнув передачу Павла Яковлева с фланга.



Однако за несколько минут до окончания игры отставание ростовчан в счете сократил Синама-Поньоль, которому позволили без помех пробить с линии штрафной по воротам Диканя.

"Спартак" после матча набрал 16 очков, что позволило команде занять шестое место в турнирной таблице. Напомним, что в трех предыдущих матчах премьер-лиги команда набрала всего одно очко.