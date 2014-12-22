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Время с детьми

22 декабря 2014, 12:57

Шоу "Цирк Деда Мороза. Лига зимних волшебников" представят в "Лужниках"

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"Афиша": Цирк Деда Мороза покажет новогоднее шоу в "Лужниках"

Проект "Цирк Деда Мороза" переехал из "Олимпийского" в "Лужники". Там до 8 января будет идти детское новогоднее шоу "Лига зимних волшебников", сообщает телеканал "Москва 24".

По сюжету, ледяная колдунья Фризма заморозила и разбила волшебные часы. Их осколки разлетелись по всему миру, и теперь Новый год может никогда не наступить. Но за дело берутся Деды Морозы из разных стран: России, Китая, Бразилии и Чехии.

Зрители увидят также выступления воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, танцоров и дрессированных животных.

А еще в программе шоу – катание на северных оленях и в собачьих упряжках.

Ближайшее представление состоится 26 декабря. Начало в 18.00. Билеты – от 600 до 2000 рублей.

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