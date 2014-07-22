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Фестивали

22 июля 2014, 10:50

На фестивале Bicycle Film Festival устроят турнир по велополо

Лужники велосипеды дизайн-завод Флакон кинопоказы фестивали и праздники Bicycle Film Festival велополо

Фото: M24.ru

C 24 по 27 июля на дизайн-заводе "Флакон" пройдет международный фестиваль Bicycle Film Festival, пропагандирующий велокультуру с помощью кино, музыки и искусства. В этом году BFF пройдет уже в третий раз, и ожидается, что на него придут более двух тысяч человек.

На территории дизайн-завода пройдут кинопоказы, - в том числе бесплатная программа на открытом воздухе 24 июля - две фотовыставки, а также велопикник и маркет. Также в рамках фестиваля устроят турнир по велополо (то же поло, только на велосипедах) в "Лужниках", велопарад по центральным улицам Москвы и ежедневные вечеринки.

Идея BFF родилась в Нью-Йорке в 2001 году, и с тех пор фестиваль прошел в 50 городах мира, включая Лондон, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Гонконг, Токио. В программу фестиваля входят документальные, игровые и мультипликационные фильмы, короткометражки и полнометражные фильмы о велосипедах.

Видео одного из гостей фестиваля, человека-оркестра из Нью-Йорка Джона Линна. Джон работает дизайнером одной из линий Marc Jacobs, является вокалистом группы Unsolved Mysteries и катается на bmx. В видео на песню You Only Live Once он показывает, на что способен.

Unsolved Mysteries "You Only Live Once" from Ryan Dickie on Vimeo.

Программа фестиваля BFF
ДатаВремяМероприятиеМесто
Четверг, 24 июля20.00Открытие фестиваляAction Park "Флакон"
21.30Программа "Велоистории". Бесплатный кинопоказ под открытым небомAction Park "Флакон"
Пятница, 25 июля20.00Gold Sprints PartyDewar's Powerhouse
Суббота, 26 июля11.00 – 17.00Турнир по велополо. В рамках Moscow City GamesСпорткомплекс "Лужники"
16.00Программа "Велоистории-2"Дизайн-завод "Флакон". Loft
18.00 Программа "Велосипед В Городе". Дизайн-завод "Флакон". Loft
20.00Программа "Вокруг Света"Дизайн-завод "Флакон". Loft
22.00BFF Bike & Dance PartyКлуб "16 тонн"
Воскресенье, 27 июля12.00. (cбор участников - в 11.00)Велопарад BFFМесто уточняется
13.00 - 18.00Велопикник и маркетДизайн-завод "Флакон". Центральный двор
17.00Программа "Тур-Де-Франс: Чистый дух"Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор
19.00Программа "Велопутешествия"Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор
21.00Bff Good Bye PartyКлуб "Прогноз Погоды"

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

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