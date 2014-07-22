На фестивале Bicycle Film Festival устроят турнир по велополо

Фото: M24.ru

C 24 по 27 июля на дизайн-заводе "Флакон" пройдет международный фестиваль Bicycle Film Festival, пропагандирующий велокультуру с помощью кино, музыки и искусства. В этом году BFF пройдет уже в третий раз, и ожидается, что на него придут более двух тысяч человек.

На территории дизайн-завода пройдут кинопоказы, - в том числе бесплатная программа на открытом воздухе 24 июля - две фотовыставки, а также велопикник и маркет. Также в рамках фестиваля устроят турнир по велополо (то же поло, только на велосипедах) в "Лужниках", велопарад по центральным улицам Москвы и ежедневные вечеринки.

Идея BFF родилась в Нью-Йорке в 2001 году, и с тех пор фестиваль прошел в 50 городах мира, включая Лондон, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Гонконг, Токио. В программу фестиваля входят документальные, игровые и мультипликационные фильмы, короткометражки и полнометражные фильмы о велосипедах.

Видео одного из гостей фестиваля, человека-оркестра из Нью-Йорка Джона Линна. Джон работает дизайнером одной из линий Marc Jacobs, является вокалистом группы Unsolved Mysteries и катается на bmx. В видео на песню You Only Live Once он показывает, на что способен. Unsolved Mysteries "You Only Live Once" from Ryan Dickie on Vimeo.

Программа фестиваля BFF

Дата Время Мероприятие Место Четверг, 24 июля 20.00 Открытие фестиваля Action Park "Флакон" 21.30 Программа "Велоистории". Бесплатный кинопоказ под открытым небом Action Park "Флакон" Пятница, 25 июля 20.00 Gold Sprints Party Dewar's Powerhouse Суббота, 26 июля 11.00 – 17.00 Турнир по велополо. В рамках Moscow City Games Спорткомплекс "Лужники" 16.00 Программа "Велоистории-2" Дизайн-завод "Флакон". Loft 18.00 Программа "Велосипед В Городе". Дизайн-завод "Флакон". Loft 20.00 Программа "Вокруг Света" Дизайн-завод "Флакон". Loft 22.00 BFF Bike & Dance Party Клуб "16 тонн" Воскресенье, 27 июля 12.00. (cбор участников - в 11.00) Велопарад BFF Место уточняется 13.00 - 18.00 Велопикник и маркет Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор 17.00 Программа "Тур-Де-Франс: Чистый дух" Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор 19.00 Программа "Велопутешествия" Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор 21.00 Bff Good Bye Party Клуб "Прогноз Погоды"

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.