На фестивале Bicycle Film Festival устроят турнир по велополо

Фото: M24.ru
C 24 по 27 июля на дизайн-заводе "Флакон" пройдет международный фестиваль Bicycle Film Festival, пропагандирующий велокультуру с помощью кино, музыки и искусства. В этом году BFF пройдет уже в третий раз, и ожидается, что на него придут более двух тысяч человек.
На территории дизайн-завода пройдут кинопоказы, - в том числе бесплатная программа на открытом воздухе 24 июля - две фотовыставки, а также велопикник и маркет. Также в рамках фестиваля устроят турнир по велополо (то же поло, только на велосипедах) в "Лужниках", велопарад по центральным улицам Москвы и ежедневные вечеринки.
Идея BFF родилась в Нью-Йорке в 2001 году, и с тех пор фестиваль прошел в 50 городах мира, включая Лондон, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Гонконг, Токио. В программу фестиваля входят документальные, игровые и мультипликационные фильмы, короткометражки и полнометражные фильмы о велосипедах.
Unsolved Mysteries "You Only Live Once" from Ryan Dickie on Vimeo.
|Дата
|Время
|Мероприятие
|Место
|Четверг, 24 июля
|20.00
|Открытие фестиваля
|Action Park "Флакон"
|21.30
|Программа "Велоистории". Бесплатный кинопоказ под открытым небом
|Action Park "Флакон"
|Пятница, 25 июля
|20.00
|Gold Sprints Party
|Dewar's Powerhouse
|Суббота, 26 июля
|11.00 – 17.00
|Турнир по велополо. В рамках Moscow City Games
|Спорткомплекс "Лужники"
|16.00
|Программа "Велоистории-2"
|Дизайн-завод "Флакон". Loft
|18.00
|Программа "Велосипед В Городе".
|Дизайн-завод "Флакон". Loft
|20.00
|Программа "Вокруг Света"
|Дизайн-завод "Флакон". Loft
|22.00
|BFF Bike & Dance Party
|Клуб "16 тонн"
|Воскресенье, 27 июля
|12.00. (cбор участников - в 11.00)
|Велопарад BFF
|Место уточняется
|13.00 - 18.00
|Велопикник и маркет
|Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор
|17.00
|Программа "Тур-Де-Франс: Чистый дух"
|Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор
|19.00
|Программа "Велопутешествия"
|Дизайн-завод "Флакон". Центральный двор
|21.00
|Bff Good Bye Party
|Клуб "Прогноз Погоды"
С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
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