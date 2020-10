На фестивале Bicycle Film Festival устроят турнир по велополо

C 24 по 27 июля на дизайн-заводе "Флакон" пройдет международный фестиваль Bicycle Film Festival, пропагандирующий велокультуру с помощью кино, музыки и искусства. В этом году BFF пройдет уже в третий раз, и ожидается, что на него придут более двух тысяч человек.

На территории дизайн-завода пройдут кинопоказы, - в том числе бесплатная программа на открытом воздухе 24 июля - две фотовыставки, а также велопикник и маркет. Также в рамках фестиваля устроят турнир по велополо (то же поло, только на велосипедах) в "Лужниках", велопарад по центральным улицам Москвы и ежедневные вечеринки.

Идея BFF родилась в Нью-Йорке в 2001 году, и с тех пор фестиваль прошел в 50 городах мира, включая Лондон, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Гонконг, Токио. В программу фестиваля входят документальные, игровые и мультипликационные фильмы, короткометражки и полнометражные фильмы о велосипедах.

Видео одного из гостей фестиваля, человека-оркестра из Нью-Йорка Джона Линна. Джон работает дизайнером одной из линий Marc Jacobs, является вокалистом группы Unsolved Mysteries и катается на bmx. В видео на песню You Only Live Once он показывает, на что способен.

Unsolved Mysteries "You Only Live Once" from Ryan Dickie on Vimeo.