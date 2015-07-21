Для москвичей проведут экскурсию по реконструируемым "Лужникам"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

9 августа любой желающий сможет своими глазами увидеть, как протекает реконструкция стадиона "Лужники". Для москвичей там проведут специальную экскурсию, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, гости экскурсии смогут увидеть, как преображается стадион, какие технологии используются при строительстве, узнать, в чем состоят особенности проекта и каким высоким требованиям будет отвечать объект после завершения всех работ.

Хуснуллин отметил, что мероприятие приурочено ко Дню строителя. "В День строителя мы приглашаем всех желающих посетить строительную площадку главной арены Москвы "Лужники". Сейчас там с опережением сроков ведутся работы по реконструкции", – сказал заммэра.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

До реконструкции около 10 процентов зрительских мест на стадионе находились в зоне недостаточного обзора. После завершения работ мест с плохим обзором не будет. Значительно увеличится и площадь подтрибунных помещений. Там будут размещены точки питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого обслуживания, рестораны, помещения для прессы.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.

В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится и система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой. Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия.

В "Лужниках" состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира. В столице также будет задействован домашний стадион "Спартака" "Открытие Арена", строительство которого завершилось в прошлом году. Всего матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.