Рядом с ареной "Лужники" построят ледовый каток

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ледовый каток площадью около 3 гектаров появится на Престижной аллее рядом с Большой спортивной ареной "Лужники", сообщает Агентство "Москва".

"Площадь открытого катка может достигать около 3,3 гектара. Пока проект находится на утверждении. Но могу с уверенностью сказать, что новый каток в "Лужниках" станет местом притяжения москвичей", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На Престижной аллее также будет предусмотрен и летний отдых. Планируется, что спуск к Москве-реке сделают из террасной доски, на которой можно будет загорать.

Кузнецов отметил, что после благоустройства Лужнецкая набережная станет удобнее и комфортнее. На ней сделают площадки для занятия спортом, поставят аппараты по продаже воды и снеков. Кроме того, там появятся сервисные центры с туалетами, раздевалками и прокатом спортивного инвентаря.

"Под эстакадой у станции метро "Воробьевы горы" благоустроят территорию. Автомобильные полосы на набережной сократят вдвое, вместо них сделают дорожки для бегунов, велосипедистов и роллеров. Пешеходы смогут комфортно гулять у воды, а в "зеленой полосе" заниматься спортом на уличных тренажерах. Предусмотрена и удобная система навигации", – добавил Кузнецов.

Как изменится территория "Лужников"

Работы на стадионе "Лужники" проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018, который пройдет в 11 городах России. На площадке пройдут церемония открытия, полуфинал и финал мирового первенства.

После реконструкции "Лужников" изменится не только облик самого стадиона, но и территория вокруг него. На площади у Центра водного спорта сделают кафе.

Фонтан "Каменный цветок" украсят фигурами птиц, лепными фруктами и изображением колосьев. Главный КПП со стороны станции метро "Спортивная" сделают в форме подковы и оснастят современным оборудованием.

Завершить основные работы по реконструкции Большой спортивной арены планируют к концу 2016 года.