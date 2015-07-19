В Ночном забеге приняли участие 5 тысяч человек

На Ночной забег вышли пять тысяч участников

На Ночной забег в столице вышли 5 тысяч человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Дистанция в 10 километров проходила вокруг Лужников. В этом году участников в два раза больше, чем в прошлом. Для многих забег - это очередной этап перед Московским марафоном, до которого осталось два месяца.

Глава Департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев отметил, что "Это (забег) дает огромный толчок, импульс для развития массового спорта в столице".

Организатор Московского Марафона Дмитрий Тарасов добавил, что 10 километров - одна из самых легких дистанций. " Бежим мы в не очень жаркое время, бежится по набережным, где хороший разряженный воздух, так что в целом это очень легкая дистанция", - сказал он.

Первые бегуны финишировали ровно через полчаса. Определяла победителя не лента, а номер спортсмена - в него встроен чип, который и показывает точное время, ведь участники стартовали группами с небольшим отрывом друг от друга.

Следующий забег будет Музыкальным. Он состоится 16 августа и для многих станет решающим: его дистанция составит 20 километров.