Бассейн "Лужники" закроют на реконструкцию 1 октября

Фото: M24.ru

Открытый плавательный бассейн олимпийского комплекса "Лужники" закрывается на реконструкцию с 1 октября, рассказала в четверг в эфире радио "Москва FM" замдиректора по коммуникациям и продвижению ОАО "Лужники" Юлия Журкина.

По ее словам, площадь бассейна увеличится не за счет уменьшения плавательных дорожек или душевых кабинок, а за счет расширения рекреационной зоны. Ранее сообщалось, что он станет больше в три раза за счет демонтажа части трибун.

Напомним, проект реконструкции бассейна предусматривает создание многофункционального плавательного центра за счет собственных и кредитных средств самого комплекса. В нем появятся спа-центр, фитнес-клуб и подземный паркинг. Также над ним планируют создать прозрачную кровлю.

Журкина также рассказала о причинах закрытия бассейна. "Проведены исследования, и было признано, что износ конструкций достигает 80%, здание находится практически в аварийном состоянии и эксплуатировать далее его практически невозможно", - сказала она.

В бассейне "Лужники" расширят рекреационную зону

По ее словам, новый открытый бассейн можно будет посетить уже в мае. Рядом разместится и крытый бассейн.

"Он расположится рядом с уже существующим, возле метро "Воробьевы горы", на территории гольф-поля". Журкина заявила, что новый комплекс, вопреки слухам, не превратится в коммерческий аквапарк.

"Москва в цифрах": реконструкция бассейна "Лужники"

Победителем конкурса на разработку объемно-планировочных решений бассейна "Лужники" стало архитектурное бюро UNK project, известное по проектам жилых кварталов Сколкова и одной из башен Москвы-сити.

По словам Сергея Собянина, после реконструкции бассейн станет одним из лучших центров водных развлечений и семейного отдыха в Москве.

Ранее сообщалось, что реконструкция начнется в феврале 2015 года, однако ее перенесли на более ранний срок.