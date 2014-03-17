Объявлен конкурс на демонтаж конструкций стадиона "Лужники"

Фото: ИТАР-ТАСС

Объявлен конкурс на выполнение работ по демонтажу конструкций стадиона "Лужники". Заказчиком выступает ОАО "Мосинжпроект", говорится на портале госзакупок.

Победителю конкурса предстоит демонтировать объекты капитального строительства и архитектурную подсветку. Кроме того, необходимо провести работы по демонтажу и переносу сетей связи большой спортивной арены.

Начальная цена контракта составила более 354 миллионов рублей.

"Москва в цифрах": "Лужники" реконструируют к ЧМ по футболу 2018

Напомним, "Мосинжпроект" был выбран управляющей компанией по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники" в декабре 2013 года. При этом стоимость строительства была снижена с 20 до 19 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию самого стадиона, а не всех объектов на территории спорткомплекса.

Работы на стадионе должны быть закончены в апреле 2017 года. Как сообщалось ранее, реконструкция всего олимпийского комплекса "Лужники" к Чемпионату мира по футболу обойдется в 83,5 миллиардов рублей, из них больше половины Москва рассчитывает получить от частных инвесторов.