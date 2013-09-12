Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2013, 11:43

Спорт

В "Лужниках" пройдет Кубок России по боевому самбо

В Москве прошли соревнования по боевому самбо

21 сентября в спорткомплексе "Лужники" стартует Кубок России по боевому самбо. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального округа столицы.

Кубок России по боевому самбо впервые проводится по инициативе Федерации самбо Москвы. Организаторы чемпионата надеются, что соревнования войдут в число наиболее престижных ежегодных турниров.

"Мы гордимся, что именно Москва возрождает былую славу центра самбистского мира, которым наше государство заслуженно считалось в прошлом веке. Из года в год наш национальный вид спорта набирает все большую популярность во всем мире", - сказал председатель оргкомитета Кубка Сергей Байдаков.

По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная команда для участия в розыгрыше Кубка мира по боевому самбо 2014 года.

В прошлом году в Москве уже проводился чемпионат России по боевому самбо. Согласно данным Москомспорта, самбо вышло в столице на четвертое место среди всех видов спорта по количеству занимающихся.

Сайты по теме


Лужники Кубок России соревнования самбо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика