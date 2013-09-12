В "Лужниках" пройдет Кубок России по боевому самбо

В Москве прошли соревнования по боевому самбо

21 сентября в спорткомплексе "Лужники" стартует Кубок России по боевому самбо. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального округа столицы.

Кубок России по боевому самбо впервые проводится по инициативе Федерации самбо Москвы. Организаторы чемпионата надеются, что соревнования войдут в число наиболее престижных ежегодных турниров.

"Мы гордимся, что именно Москва возрождает былую славу центра самбистского мира, которым наше государство заслуженно считалось в прошлом веке. Из года в год наш национальный вид спорта набирает все большую популярность во всем мире", - сказал председатель оргкомитета Кубка Сергей Байдаков.

По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная команда для участия в розыгрыше Кубка мира по боевому самбо 2014 года.

В прошлом году в Москве уже проводился чемпионат России по боевому самбо. Согласно данным Москомспорта, самбо вышло в столице на четвертое место среди всех видов спорта по количеству занимающихся.