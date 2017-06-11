Яркие цвета и карнавальные костюмы: Красочный забег прошел в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Несколько тысяч человек стали участниками Красочного забега, который прошел 11 июня в "Лужниках", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пятикилометровый маршрут проложили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участники должны были пройти через четыре красочные зоны, где волонтеры обсыпали бегунов яркой краской. Многие из них вышли на старт в карнавальных костюмах: это были герои фильмов и комиксов, балерины в кроссовках и фантастические животные.
Среди женщин первое место заняла Юлия Конякина, второе – Александра Павлютенкова, третье – Ольга Тарантинова. Среди мужчин лидером оказался Станислав Мокин, вслед за ним пришел Павел Адышкин и замкнул тройку призеров Сергей Конякин.
Красочный забег традиционно завершился массовым флешмобом. После награждения победителей тысячи участников собрались у главной сцены и вместе подбросили в воздух заранее приготовленную краску.
Полумарафон "Лужники" намечен на 13 августа. Его организаторы решили посвятить истории олимпийского комплекса. Длина трассы составит 21,1 километра, примерно девять тысяч человек пробегут по набережным Москвы-реки. Особенностью забега станет участие в нем спортсменов с ограниченными возможностями