Яркие цвета и карнавальные костюмы: Красочный забег прошел в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Несколько тысяч человек стали участниками Красочного забега, который прошел 11 июня в "Лужниках", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пятикилометровый маршрут проложили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участники должны были пройти через четыре красочные зоны, где волонтеры обсыпали бегунов яркой краской. Многие из них вышли на старт в карнавальных костюмах: это были герои фильмов и комиксов, балерины в кроссовках и фантастические животные.

Среди женщин первое место заняла Юлия Конякина, второе – Александра Павлютенкова, третье – Ольга Тарантинова. Среди мужчин лидером оказался Станислав Мокин, вслед за ним пришел Павел Адышкин и замкнул тройку призеров Сергей Конякин.

Красочный забег традиционно завершился массовым флешмобом. После награждения победителей тысячи участников собрались у главной сцены и вместе подбросили в воздух заранее приготовленную краску.