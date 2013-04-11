Летний спортивный сезон открывается в "Лужниках"

Фото: ИТАР-ТАСС

День открытых дверей, который состоится в "Лужниках" 1 мая, традиционно положит начало летнему спортивному сезону. Гостей праздника ждут мастер-классы, соревнования по дрифтингу, стритболу, теннису, гольфу, плаванию, воркауту, пейнтболу и паркуру.

Также будут организованы занятия фитнесом и современными танцами, семейные эстафеты, начнет работать скейт-парк и состоится биг-фут-шоу. Это единственный день в году, когда каждый желающий может бесплатно посетить любой объект "Лужников", сообщили М24.ru организаторы.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет масштабный концерт "360 минут качественной музыки". Шоу стартует в 14.00. в нем примут участие рэп-знаменитости: Гуф, "Каста", Dino MC47, Макс Корж, Смоки Мо.

Для тех, кто устанет от насыщенной спортивной программы, организуют удобные зоны отдыха. На оборудованных территориях можно будет перекусить и пообщаться с друзьями.

Напомним, что первый подобный День открытых дверей прошел в прошлом году, собрав в "Лужниках" более 50 тысяч человек. Для посетителей организовали спортивные соревнования по большому и настольному теннису, гольфу, плаванию, мини-футболу, шахматам, пейнтболу и воркауту. Атмосферу праздника создавали приглашенные музыканты. В рамках восьмичасового марафона на сцене выступили Ева Польна, Бьянка, Доминик Джокер и другие знаменитости.