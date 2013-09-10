Cirque du Soleil представит в "Лужниках" шоу Kooza

"Афиша": В Москве выступит Cirque du Soleil

Cirque du Soleil вернулся в столицу, чтобы представить одно из самых известных шоу под названием Kooza ("коробка"). По словам создателей, раньше цирк представлял из себя труппу уличных артистов, которые буквально выпрыгивали из коробки.

История Cirque du Soleil началась в 80-х, когда у уличных артистов родилась идея создать свое собственное шоу. Молодые актеры, среди которых были ходулисты, жонглеры, танцоры, глотатели огня и многие другие, организовали представление к празднованию 450-летия открытия Канады Жаком Картье.

С тех пор работа в шоу не останавливалась. В настоящее время коллектив Cirque du Soleil во всем мире насчитывает свыше пяти тысяч человек, из них более 1300 артистов.

Впервые Cirque du Soleil приехал в Россию в 2009 году с шоу Varekai. В марте 2014 года цирк представит в столице новую программу Dralion.

Спектакли с программой Kooza будут идти в столице до 4 ноября. Стоимость билетов - от 1700 рублей.