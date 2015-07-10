Строители выполнили больше половины работ на стадионе "Лужники"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Более половины работ по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" выполнено. Об этом заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в ходе международного пресс-тура по осмотру объектов к ЧМ-2018, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"На сегодня полностью завершен монтаж плиты-основания стадиона, на 80% выполнен монтаж конструкций трибун, продолжается перекладка инженерных коммуникаций", - сказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас специалисты приступили к монтажу системы канализации и электрики. "До конца этого года планируется завершить все работы по возведению каркаса стадиона. Также к концу года у нас будет готов "теплый контур", и зимой мы сможем начать отделку внутренних помещений", - добавил Марат Хуснуллин. Он добавил, что работы на объекте идут опережающим темпом.

"Ежесуточно на реконструкции стадиона заняты более 2 тысяч рабочих. Строительную часть стадиона мы закончим в 2016 году, а не в 2017-м, как планировали ранее. Уже сейчас строители опережают график на два-три месяца. В 2017 году "Лужники" будут функционировать в рабочем режиме: здесь пройдет Кубок Конфедераций, и к 2018 году стадион станет уже обжитым объектом", - отметил заммэра.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Отметим, что до реконструкции около 10 процентов зрительских мест на стадионе находились в зоне недостаточного обзора. После завершения работ мест с плохим обзором не будет. Значительно увеличится и площадь подтрибунных помещений. Там будут размещены точки питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого обслуживания, рестораны, помещения для прессы.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.

В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится и система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой. Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия.