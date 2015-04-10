На территории "Лужников" появился огромный футбольный мяч

Фото: facebook.com/DepStroyMos

На территории спорткомплекса "Лужники" появился информационный центр в виде огромного футбольного мяча. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Рядом с ареной установлен информационный центр в виде большого футбольного мяча. Любой желающий сможет здесь получить информацию о ходе работ по реконструкции, а также о том, какие изменения ждут весь комплекс", - пояснил Бочкарев.

По его словам, центр сможет принимать не только делегации ФИФА, регулярно посещающие арену для осмотра хода реконструкции, но и всех желающие. Он добавил, что уже в скором времени информационный центр начнет свою работу.

Напомним, в ходе реконструкции число мест на стадионе "Лужники" увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Как изменятся "Лужники"

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе - "Открытие Арене".