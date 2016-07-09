В "Лужники" прилетит музыкальная "Ласточка"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В субботу в обновленном спортивном комплексе "Лужники" пройдет новый музыкальный фестиваль "Ласточка". В музыкальном меню – различные направления и актуальные тренды: от поп-музыки до электроники, сообщается на сайте фестиваля.

Среди хэдлайнеров фестиваля – исполнители мирового уровня, еще ни разу не гостившие в российской столице. Это американцы, обладатели четырех "Грэмми" Macklemore & Ryan Lewis, звезда альтернативного R’n’B FKA twigs из Великобритании, электропоп-дуэт Icona Pop из Швеции, а также английская группа Hurts, уже когда-то выступавшая в Москве.

"Ласточка" пройдет на знаменитой набережной, откуда открывается потрясающий вид на Москву-реку и другие части города. Главная сцена будет расположена у подножия Большой спортивной арены. Отсюда и до Лужнецкой набережной раскинется площадка для спортивных активностей для всей семьи. Здесь можно будет не только позаниматься спортом на свежем воздухе, но и устроить пикник, а также потанцевать у бассейна под живой саунтрек самых актуальных мировых музыкантов.