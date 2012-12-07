Виталий Мутко: "Решение о сносе "Лужников" почти принято"

Виталий Мутко. Фото: ИТАР-ТАСС

Итоги Олимпийских игр в Лондоне и самые яркие выступления российских спортсменов, реконструкция "Лужников" и выступления российских футбольных клубов в еврокубках - об этом портал M24.RU беседовал с министром спорта России Виталием Мутко.

– На прошедшей Олимпиаде в Лондоне мы выступили вполне удачно. Какая из побед вам больше всего запомнилась?

– Каждая из побед и даже ряд болезненных поражений мне очень дороги. Я даже не могу выделить самую выдающуюся из побед. То, что было в волейболе – это фантастика! И радость тренера, и эмоции ребят – все здесь. А как Аня Чичерова победила? А что удалось сделать нашим ребятам на гребном канале? Нельзя назвать самую блестящую из них – все они очень мне дороги. Девчонки в спортивной гимнастике молодцы. Кажется, победили с большой легкостью, а на самом деле – мы не были фаворитами в этом виде программы. А в синхронном плавании? Итальянцы были сильны, китайцам лучшие режиссеры мира делали программу – а победили наши девушки.

– Китайцы, все же, сейчас явно не фавориты в синхронном плавании…

– Мы не должны так считать. Конкуренция есть всегда! Есть конечно, огорчительные моменты от Олимпиады. Я до сих пор переживаю, что Маша Абакумова не выиграла золотую медаль, хотя была абсолютно готова! За Ваню Штыля, который на гребном канале в полуфинале установил мировой рекорд, абсолютным лидером был, уплыл на пол-дистанции от преследователей. А в финале поменялись погодные условия – и он третий. Много осталось впечатлений от прошедшей Олимпиады.

Виталий Мутко. Фото M24.RU/Роман Васильев

– В 2013 году Москва примет чемпионат мира по легкой атлетике и после него, скорее всего, будет реконструкция стадиона "Лужники". Что ждет стадион? Полный снос и последующее строительство на его месте нового стадиона или все же, частичная реконструкция?

– "Лужники" – в полной компетенции правительства Москвы. Стадион принадлежит городу. С Москвой согласована концепция проведения чемпионата мира-2018. Будет задействовано два стадиона – "Спартак" и "Лужники". "Лужники" будут проводить матч открытия и финал. Поэтому вместимость стадиона должна составлять 80 тысяч. Сегодняшний стадион по численности нормативам ФИФА не соответствует. По новым требованиям – безопасности, комфорта, размещения, трансляции, тоже не все гладко. Есть два варианта: первый, это как на стадионе "Маракана" – стены оставляют, а внутри все убирают. Это дорого и далеко небезупречно, потому что надо “уходить в землю”, а там особенно некуда уходить. Поэтому близка к принятию концепция полного сноса стадиона и строительства на его месте современной арены. Мы бы хотели сделать так, как на "Уэмбли". Это и концертная площадка, и офисный центр, и деловой центр, и место для развлечений. Но окончательное решение – за правительством столицы и мэром Москвы.

– "Лужники" – историческое место…

– Да, я очень бы хотел, чтобы "Лужники" – последний спортивный анклав – таким и был бы сохранен. Чтобы туда не пришли какие-нибудь коммерческие структуры и не сделали коммерчески окупаемый проект, поэтому и правительство России, и президент рассматривают вопросы участия в этом проекте.

Виталий Мутко в студии телеканала "Москва 24". Фото: M24.RU/Роман Васильев

– А что касается других построек – Малой арены, Дворца спорта – их тоже планируется сносить?

– "Дружба" – прекраснейший зал, но требует реконструкции, хоккейный комплекс – устарел, естественно его хотелось бы реконструировать. Возможно, нехватает места под небольшую спортивную гостиницу, где мы могли бы разместить тренировочный центр национальной сборной по футболу. "Лужники" должны жить спортивной жизнью! Если уйдем в коммерциализацию, Москва много потеряет.

– Следите за выступлениями "Зенита"?

- Помните, как в анекдоте – "А теперь игра в "Зените"…" (смеется). Слежу, конечно, и не только за "Зенитом". Вчера смотрел матч "Спартака". Сейчас разница во времени, приходится до трех ночи сидеть. Потом разнервничаешься, пока уснешь – уже утро…

- Назовите свое самое любимое и самое нелюбимое место в Москве.

– Сам часто задаю себе этот вопрос. Бывает так, что у меня есть возможность провести время, в основном, по воскресеньям. Мне очень нравится Новодевичий монастырь, сквер, парк – очень люблю иногда там просто погулять! Завидово – прекрасный район. А нелюбимое – таких мест очень много, где пробки особенно. Где комфорта нет – там и нелюбимое.

Также Виталий Мутко дал интервью телеканалу "Москва 24", в котором рассказал о борьбе с договорными матчами.

Беседовал Василий Макагонов @vmakagonov