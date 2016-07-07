900-метровая смотровая площадка будет постоянно открыта в "Лужниках"

Фото: m24.ru

Самая большая в Европе смотровая площадка, которая появится на стадионе "Лужники", будет открыта постоянно, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, побывать на площадке можно будет как во время матчей, так и в другие дни. Здесь для проведения приятного досуга откроется кафе.

"Я полагаю, что смотровая площадка станет одним из центров притяжения жителей и гостей города", – цитирует заммэра Стройкомплекс Москвы.

Как изменится территория "Лужников"

Смотровая площадка появится на высоте 25 метров по периметру "Лужников". Ее длина по окружности составит около 900 метров. С нее будет открываться вид на центр города, Новодевичий монастырь, небоскребы Москва­Сити, МГУ, здание Академии наук и так далее.

Работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" идут с опережением графика. Уже до конца этого года стадион достроят, в следующем году пройдет наладка технического оборудования на арене.

Стадион будет готов к приему команд Чемпионата мира по футболу в 2018 году.​