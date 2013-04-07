Реконструкцию "Лужников" проведут за три года

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по реконструкции спорткомплекса "Лужники" могут начаться осенью текущего года и завершатся к 2017 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"В настоящее время специалисты разрабатывают техническое задание на реконструкцию "Лужников". Мы стараемся найти такой вариант решения, который позволит минимизировать реконструкцию и максимально использовать существующую инфраструктуру. Впоследвии это техзадание должен утвердить технический комитет ФИФА", - заявил Хуснуллин.

Заммэра отметил, что уже в 2017 году на стадионе должны пройти пробные матчи в рамках подготовки к ЧМ-2018, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Ранее M24.ru сообщал о том, что после реконструкции общая площадь "Лужников" составит 221 тысячу квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реконструкцию с расширением Дворца спорта, Малой спортивной арены, здания футбольной школы, Академии футбола, многофункциональной спортивной зоны, спортивного городка, бассейна и других объектов.

Кроме того, на территории спорткомплекса "Лужники" появятся футбольный манеж, Международный центр самбо, павильоны входного контроля, два Международных вещательных центра, гостиница, спортивно-коммерческий центр, офисы и парковки.

Также планируется построить два вспомогательных раздевательных павильона, входные сервисные павильоны со стороны станции метро "Спортивная", шесть павильонов общественного питания и часовню.