В "Лужниках" могут появиться QR-коды с информацией о предстоящих матчах

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К Чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Лужники" могут разместить QR-коды (двумерные штрих-коды – M24.ru). Просканировав их при помощи смартфона, посетители смогут просматривать информацию о предстоящих играх, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы.

"У болельщиков будет возможность не программку посмотреть, а приложить свой телефон к определенному штрих-коду, который даст всю информацию об игре, о составе участников", – сказал Хуснуллин.

Заммэра также отметил, что в "Лужниках" будет заложено множество других "интеллектуальных" решений. Сейчас прорабатывается концепция информационной системы спортивного сооружения. "Я убежден, что стадион "Лужники" будет одним из самых достойных в мире", – заявил он.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Марат Хуснуллин также добавил, что реконструкция стадиона ведется с опережением графика на три месяца. Завершить строительные работы предполагается в 2016 году, хотя ранее планировалось, что "Лужники" откроются не ранее 2017 года.

Глава Стройкомплекса пояснил, что работы пришлось ускорить, в том числе, из-за экономической ситуации.

Отметим, что на реконструируемом стадионе пройдут открывающий и финальный матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее M24.ru сообщало, что на стадионе "Лужники" после реконструкции появится современная система передачи данных по Wi-Fi. Болельщики смогут получать на смартфоны и планшеты футбольную статистику и повторы интересных моментов матча. Не исключено, что к ним добавятся и видео из помещений, где футболисты и тренеры находятся перед выходом на поле.

Столичные власти также обещали установить на стадионе камеры, распознающие лица. Это позволит не допустить в здание болельщиков, попавших в "черные списки" МВД за хулиганство во время спортивных мероприятий.