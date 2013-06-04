CIRQUE DU SOLEIL покажет в Москве шоу с политическим подтекстом

Фото: ИТАР-ТАСС

С гастролями в столицу нагрянули артисты легендарного CIRQUE DU SOLEIL, которые представят шоу Alegria. В основе этой яркой и динамичной постановки лежит злободневный сюжет о политической борьбе представителей разных социальных слоев.

Как сообщил РИА Новости арт-директор проекта Брюно Дарманьяк, история происходит в королевстве, которое оставил на произвол судьбы некий государь. Этот факт стал причиной общественных распрей между теми, кто жаждет перемен и приверженцами старых устоев.

Отдельного внимания заслуживают декорации, воссоздающие роскошную обстановку европейского королевского двора XVII века.

Добавим, что один из номеров Alegria – "Шторм" – был создан и некоторое время исполнялся российским клоуном Вячеславом Полуниным.

Что касается музыкальной составляющей, то рассказывать историю "по нотам" будут артистки Марьяна Соболь и Мари-Пьер Гильбор, исполняющие роли Белой и Черной певиц.

Alegria покажут в "Лужниках" с 5 по 16 июня.