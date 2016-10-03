Праздник столичной полиции пройдет в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичная полиция 8 октября устроит в "Лужниках" праздник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Праздник начнется с парада и плац-концерта духового оркестра, затем для зрителей проведут показательные выступления, причем что именно будет в этом году, организаторы не говорят.

Также в "Лужниках" будут работать игровые площадки и полевые кухни, желающие смогут покататься на лошадях и квадроциклах. Еще там устроят выставку техники, стрелкового оружия, спецсредств, полицейских костюмов и ретро-техники.