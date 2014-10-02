Началось строительство первого этажа стадиона "Лужники"

На восточном секторе стадиона "Лужники" началось строительство первого этажа, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
В настоящее время идет возведение внутренних колонн первого этажа, а также продолжаются кровельные работы и сооружение фундаментной монолитной плиты.
Ранее рабочие приступили к монтажу железобетонного каркаса, который обеспечит прочность и устойчивость будущего стадиона.
В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.
Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.
Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.
В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".
Напомним, Большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе - "Открытие Арене".
